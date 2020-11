Plus rien ne semble retenir Thauvin à l’OM et il devrait bien refuser toutes les offres de la direction phocéenne.

Même si les dirigeants de l’OM sont toujours persuadés d’avoir une chance de prolonger le contrat de Thauvin, c’est plus que mal engagé. Le joueur sera en fin de bail à l’issue de la saison et le Milan AC reste en pôle pour l’accueillir gratuitement même si des clubs anglais se positionnent.

Il est déçu

Mais Thauvin sera surtout de plus en plus convaincu que la seule issue pour lui est un départ. L’OM n’a pas les moyens de viser plus haut et il a de grandes ambitions pour les années à venir. Il serait très déçu du début de saison et du jeu proposé par l’équipe.