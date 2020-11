Même si Victor Font lui propose de revenir sur le banc du FC Barcelone, Pep Guardiola n’est pas intéressé.

Alors que Josep Maria Bartomeu a récemment quitté son poste de président du Barça, de nouvelles élections vont prochainement se tenir pour le remplacer. Victor Font fait partie des candidats. Il rêve notamment de faire revenir Pep Guardiola sur le banc barcelonais. Mais cela n’arrivera pas, à en croire le principal intéressé.

Guardiola ferme la porte

Interrogé par la presse anglaise, Guardiola a récemment expliqué : « Je me fais vieux. Pour être manager à Barcelone, vous devez avoir une énergie spéciale et un truc spécial que je n’ai déjà plus en moi. C’est pour cela qu’il appartient à d’autres personnes, de jeunes personnes et de bons entraîneurs de le faire. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, mon temps à Barcelone en tant que manager est révolu ».