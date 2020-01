On parle de lus en plus d’une possible vente de l’OM et c’est ce qui pourrait sans doute arriver de mieux pour le club.

Les rumeurs sont de plus en plus fortes au sujet d’une possible vente de l’OM dans les semaines à venir. McCourt serait en train de prendre plusieurs dispositions pour préparer sa mise en retrait totale ou partielle en fonction des offres qu’il pourrait recevoir.

Une bonne chose

Si l’OM trouve preneur rapidement cela pourrait être une très bonne nouvelle. McCourt n’a clairement pas les moyens de faire entrer l’OM dans une nouvelle dimension et il serait bon de trouver un nouveau propriétaire qui aura les moyens d’investir pour faire briller le club.