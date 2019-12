L’OM envisageait de vendre des joueurs pour renflouer ses caisses et disposer d’un budget de recrutement, mais Villas-Boas n’est pas chaud.

L’OM pensait devoir vendre des joueurs pour avoir un budget de recrutement cet hiver, mais Villas-Boas ne veut pas perdre de talents en plein milieu de la saison. Morgan Sanson aurait notamment pu être concerné. Le milieu de terrain a une belle valeur marchande et plaît en Angleterre.

Perdre personne

L’OM aurait pu espérer plus de 25 millions d’euros pour lui. Mais Sanson est très bon en ce moment associé avec Rongier et Villas-Boas ne veut pas entendre parler de ce transfert. Le technicien portugais veut conserver l’ensemble de son groupe et accueillir des renforts en plus.