L’OM doit remettre ses comptes dans le vert et devra viser au moins deux ventes majeures pour cela.

L’OM doit récupérer de l’argent lors du prochain marché des transferts et alléger sa masse salariale. Mais qui faut-il vendre pour ne pas trop affaiblir l’équipe et faire de grosses économies ? Deux joueurs devraient être poussés vers la sortie pour remettre les comptes dans le vert.

Ne pas garder Thauvin sans prolongation

Le premier est bien sûr Strootman, mais il ne faut pas s’attendre à de grosses offres pour lui. Son départ permettrait surtout de faire baisser sensiblement la masse salariale. Le second est certainement Thauvin. Il n’a plus qu’un an de contrat et il serait fou de le conserver pour le voir partir libre dans un an.