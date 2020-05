Les rumeurs autour de la venue d’un nouvel investisseur à l’OM ont de quoi séduire Villas-Boas.

Depuis quelques jours, les rumeurs autour d’une vente de l’OM ont de plus en plus pressantes. McCourt cherche bien une solution pour la vente de son club et quelques riches investisseurs seraient intéressés. Voilà qui pourrait avoir un impact sur l’avenir à court terme de Villas-Boas.

Villas Boas intéressé

L’entraîneur portugais est très courtisé, mais il ne voudrait pas laisser passer l’opportunité de diriger un club avec de nouveaux capitaux et de nouvelles ambitions. La venue d’un nouvel investisseur pourrait beaucoup plaire au technicien qui veut bâtir une équipe de premier plan.