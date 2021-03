L’OM veut absolument prolonger le contrat de Bouba Kamara, mais le joueur marseillais pourrait recevoir de grosses offres.

Les dirigeants marseillais commencent à prendre conscience que le joueur le plus important de l’effectif est bien Bouba Kamara qui réalise une saison incroyable et qui s’impose comme l’un des meilleurs joueurs français à son poste. Et leur priorité du moment est de tout faire pour le prolonger.

De grosses offres ?

Mais cela ne sera pas si simple de le convaincre. Kamara devrait logiquement recevoir des offres de folies en fin de saison et il serait déjà dans le collimateur de quelques formations majeures en Europe. L’OM pourrait avoir des difficultés à lui faire signer un nouveau contrat.