Le Barça veut faire une démonstration de force cet été et convaincre de nouvelles stars de venir.

Avec l’élection récente de Laporta et la sortie en Ligue des champions, les dirigeants espagnols sont bien conscients qu’ils ne vont pas manquer de travail dans les semaines à venir. Laporta espère encore convaincre Leo Messi de rester au moins une saison de plus et pour cela il devrait présenter un recrutement de premier plan.

Démonstration de force

Plusieurs stars sont attendues en Catalogne et des discussions sont déjà lancées pour faire venir des joueurs comme Alaba ou encore Agüero. Le Barça veut faire une démonstration de force pour prouver qu’il est capable de revenir au premier plan et de viser au plus vite une nouvelle victoire européenne.