L’OM n’a pas fait l’effort nécessaire pour faire signer Boulaye Dia et devrait regarder, impuissant, le joueur rejoindre la Premier League.

L’OM avait déjà la volonté de faire signer un attaquant lors du dernier marché des transferts et une erreur a bien été faite en faisant signer Henrique qui ne comble pas les besoins de ce poste. Marseille avait approché Reims pour faire signer Boulaye Dia, mais n’a pas fait l’effort financier nécessaire alors que le joueur voulait venir.

Direction Premier League

Pour quelques millions d’euros, l’OM a perdu un joueur qui explose depuis quelques matchs et qui devrait rejoindre la Premier League en janvier. West Ham fait tout son possible pour faire signer le joueur dans quelques jours et c’est bien les Marseillais qui vont s’en mordre les doigts.