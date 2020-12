Le Barça pourrait bien ne même pas avoir les moyens de mettre 5 millions d’euros sur Depay en janvier.

Le FC Barcelone a besoin de se renforcer cet hiver pour relancer la machine en championnat. Koeman fait tout son possible pour convaincre ses dirigeants qu’il faut faire venir Depay surtout que le transfert de ce dernier pourrait bien ne coûter que 5 millions d’euros.

Pas de dépenses

En effet, il sera en fin de contrat en juin et l’OL ne demande que 5 millions pour le lâcher 6 mois plus tôt. Mais les Barcelonais pourraient bien ne même pas avoir les moyens de boucler un transfert à ce niveau. Le club est totalement dans le rouge financièrement et n’envisage pas de nouvelles dépenses.