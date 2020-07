L’OM s’intéresse bien à Slimani pour la saison prochaine, mais le montant de son salaire pourrait être un gros problème.

L’OM serait bien actif pour tenter de convaincre Slimani de rejoindre le Vélodrome la saison prochaine. Il est vrai que l’international algérien présente un profil très séduisant pour être très rapidement efficace à la tête de la ligne offensive de l’OM, mais cela pourrait coûter cher.

Un gros salaire

Slimani n’a plus qu’un an de contrat et ne devrait logiquement pas être vendu pour plus de 10 millions d’euros, mais il faudra aussi payer son salaire. Slimani va vouloir signer un dernier gros contrat et pourrait bien demander 5 millions d’euros par an sur au moins trois saisons.