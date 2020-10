Pour avoir une chance de récupérer une indemnité de transfert pour Depay, les Gones pourraient demander une somme très raisonnable en janvier.

L’OL espérait vraiment voir Depay quitter l’OL lors du marché des transferts pour ne pas le voir partir libre en juin. Le président Aulas était prêt à accepter une offre de 15 millions d’euros bonus compris, mais cela n’a pas pu se faire et c’est sans doute partie remise.

Son prix s’effondre

Les Gones vont tout faire pour trouver une solution pour lui lors du mercato de janvier et Aulas pourrait se montrer très raisonnable pour libérer le joueur à moins de six mois de la fin de son bail. Il ne devrait pas demander plus de 5 millions d’euros et ajouter sans doute quelques bonus qui ne dépasseront pas les 5 millions supplémentaires.