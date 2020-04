Depay ne semble pas chaud pour prolonger son contrat et cela pourrait faire perdre beaucoup d’argent à l’Olympique Lyonnais.

Longtemps blessé, Memphis Depay n’a toujours pas prolongé son contrat et sera en fin de bail en juin 2021. Si personne ne sait encore quand la compétition va reprendre en France, les Gones ont bien conscient que la valeur marchande de l’attaquant hollandais pourrait rapidement être en chute libre.

Vite le prolonger

Depay ne semble pas chaud à l’idée de prolonger son bail et la perspective d’attendre un an pour partir libre de tout engagement ne serait pas pour lui déplaire. Mais les Gones ne peuvent pas imaginer le voir partir sans récupérer un centime et il va donc falloir agir rapidement.