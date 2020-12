La valeur marchande de Moussa Dembelé est en chute libre alors que le joueur espère bouger en janvier.

Les dirigeants lyonnais ont bloqué le transfert de Moussa Dembelé lors du dernier marché des transferts parce qu’ils n’ont pas reçu d’offre à la hauteur de leurs espérances. Ils souhaitaient un peu plus de 40 millions d’euros pour l’attaquant de l’équipe de France.

Une valeur marchande qui chute

Mais quelques mois plus tard, Dembelé est dans une situation délicate et ne joue quasiment plus. Il veut profiter du mercato hivernal pour se relancer, mais sa valeur marchande est forcément en chute libre. West Ham est sur les rangs, mais peut-il être vendu plus de 20 millions ?