Paris se pose des questions au sujet de Di Maria et ce serait un choix fort que de ne lui offrir aucun nouveau contrat.

Alors que le PSG bataille pour prolonger les contrats de Neymar et de Mbappé on doit aussi parler de Di Maria qui sera en fin de contrat en juin prochain et qui pourrait donc quitter le PSG sans rapporter le moindre centime. Si c’est ce qui se passe, Paris doit se préparer à affronter des critiques comme cela a été le cas pour Cavani et Thiago Silva.

Tourner la page

Mais ne pas prolonger l’Argentin serait sans doute la meilleure chose à faire. Di Maria touche un salaire très important et il n’est pas le même quand il n’est pas considéré comme un titulaire incontournable. Il est temps de tourner la page et ce n’est peut-être pas sur lui que les efforts doivent être concentrés.