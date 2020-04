Les dirigeants lyonnais pourraient bien avoir réalisé l’un des plus gros coups de l’Histoire du club avec le transfert de Guimaraes.

Réalise-t-on à quel point les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont fait une excellente affaire en faisant signer le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes ? Le joueur a éclairé le jeu des Gones à chacune de ses prestations et tout le monde le voit comme un futur taulier de la sélection brésilienne.

Un très gros potentiel

Guimaraes a un potentiel impressionnant et pourrait bien intéresser les meilleurs clubs du monde dans les années à venir. En attendant, il va continuer de progresser à Lyon et l’OL pourrait bien réaliser dans quelques mois l’une des opérations financières les plus juteuses de l’histoire du club.