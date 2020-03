La presse anglaise commence à faire circuler des chiffres totalement fous pour le transfert de Moussa Dembelé.

Le président Aulas sait très bien que Moussa Dembelé ne manque pas de courtisans du côté de la Premier League et il pourrait en profiter pour faire une très belle opération lors du prochain marché des transferts. Le nom de Dembelé circule notamment à Chelsea, Arsenal ou encore Manchester United.

Un très bon prix

Et la presse anglaise affirme que Aulas pourrait profiter de la situation pour faire monter les enchères et vendre son attaquant pour une somme totalement folle. Des chiffres compris entre 60 et 70 millions d’euros commencent à circuler. Si Dembelé est vendu à ce prix, ce serait une très belle affaire.