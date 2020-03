Le LOSC peut se préparer à un très beau transfert pour Mike Maignan, il pourrait rejoindre une formation majeure.

L’été dernier, le LOSC avait été sollicité pour un transfert de son gardien, Mike Maignan, mais les dirigeants nordistes avaient alors tout fait pour conserver leur portier au moins une saison supplémentaire. En toute logique, il devrait disposer d’un bon de sortie pour le mois de juin.

Chelsea l’apprécie

Et le gardien du LOSC a de grandes chances de rejoindre une formation majeure du continent. Selon la presse anglaise, Chelsea est à la recherche d’un nouveau gardien de premier plan pour la saison prochaine et a fait de Maignan sa grande priorité. Le LOSC le vendra plus de 30 millions.