Le LOSC devrait accepter la vente de Osimhen lors de ce marché des transferts et une grosse offre est attendue.

Les dirigeants du LOSC ont besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses et pourraient bien accepter de vendre Victor Osimhen un an tout juste après son arrivée. La vente de l’attaquant n’était pourtant pas prévue pour cet été, mais il a explosé et intéresse de très grands noms.

Pas moins de 50 millions

Ce transfert avance même plutôt bien puisque les agents du joueur sont en discussions actives avec le club du Napoli qui ne manque pas de moyens et qui pourrait faire une très belle offre. Auteur de 18 buts avec le LOSC, le joueur ne sera sans doute pas vendu moins de 50 millions.