La tension est forte entre les proches de Soumaré et la direction du LOSC. Cela pourrait avoir un impact sur son transfert.

Le LOSC devrait encore toucher de très grosses sommes d’argent lors du prochain marché des transferts. Une belle vente de Boubakary Soumaré est notamment attendue. Le joueur pourrait être vendu pour près de 40 millions d’euros, car il intéresse de nombreux clubs anglais.

Un impact sur son transfert

Mais les dirigeants lillois et les proches du joueur ne sont pas sur la même longueur d’onde et cela pourrait coûter cher. Des désaccords existent sur la date de fin de contrat du joueur et sur le fait que Soumaré est poussé vers la sortie en juin. Des tensions qui pourraient avoir un impact sur la valeur marchande de Soumaré.