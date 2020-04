Le LOSC pourrait encaisser une belle somme d’argent pour le transfert de Maignan et le remplacer gratuitement.

Les dirigeants du LOSC s’attendent à du changement pour le poste de gardien la saison prochaine. Maignan ne manque pas de courtisans et pourrait bien évoluer en Premier League la saison prochaine puisqu’il devrait avoir un bon de sortie à hauteur de 30 millions d’euros.

Galtier le connaît bien

Et le LOSC pourrait bien ne pas dépenser beaucoup d’argent pour le remplacer. Galtier pourrait en effet prendre la décision de relacer Stéphane Ruffier qu’il connaît très bien et qui va avoir besoin d’un nouveau challenge la saison prochaine. Empocher 30 millions et remplacer Maignan gratuitement ce serait une belle affaire financière. Mais est-ce une bonne idée ?