Le LOSC pourrait faire de très grosses ventes en fin de saison et peut espérer plus de 150 millions avec trois joueurs.

Le LOSC va une nouvelle fois faire de très grosses ventes lors du prochain marché des transferts. Le club nordiste a des joueurs qui intéressent les meilleurs clubs du monde et qui vont rapporter gros en juin. Le club pourrait empocher plus de 150 millions d’euros avec trois joueurs.

Des finances dans le vert

Maignan, Soumaré et Osimhen seront parmi les plus demandés. Le premier pourrait rapporter près de 25 millions d’euros, 50 pour Soumaré et plus de 70 millions d’euros sont espérés pour Osimhen si la concurrence joue son rôle. Les finances du LOSC devraient être dans le vert cet été.