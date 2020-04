Le LOSC pourrait faire de très belles ventes au marché des transferts et récupérer au moins 150 millions.

Malgré la crise traversée par l’économie mondiale en général et les clubs professionnels en particulier, le LOSC devrait faire de très belles ventes lors du prochain marché des transferts et s’attend à de très belles rentrées d’argent. Plusieurs joueurs majeurs pourraient faire leurs bagages.

Déjà des remplaçants ?

Maignan, Gabriel, Soumaré et Ikoné sont les joueurs les plus demandés et ils pourraient bien rejoindre des formations majeures l’été prochain. La vente de ces quatre joueurs pourrait rapporter au bas mot près de 150 millions d’euros. Et Luis Campos aurait déjà des pistes pour les remplacer à moindres frais…