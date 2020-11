Si Leonardo veut faire taire les critiques l’été prochain, il va devoir frapper fort sur le marché des transferts.

Leonardo semble de plus en plus critiqué en interne et il devrait logiquement jouer gros lors de la prochaine intersaison et du marché des transferts. Il va devoir frapper fort pour monter qu’il est bien l’homme de la situation et il a déjà une idée très claire de ses missions.

Avoir ses faveurs

Au-delà des prolongations de Neymar et de Mbappé qui pourraient être compliquées, le directeur sportif brésilien va devoir enregistrer l’arrivée d’une recrue de premier ordre et il vise bien la venue de Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain brésilien pourrait bouger pour 70 millions, mais il va falloir se battre pour avoir ses faveurs.