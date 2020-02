Lautaro Martinez a une clause libératoire, mais les dirigeants italiens veulent tout faire pour la faire sauter.

Nombreuses sont les grandes équipes européennes qui rêvent de s’offrir les services de Lautaro Martinez en fin de saison. Le joueur flambe en Serie A et ce qui fait venir les scouts c’est surtout que l’Argentina une clause libératoire de 110 millions d’euros ce qui est très raisonnable compte tenu de son niveau.

Faire sauter la clause ?

Mais l’Inter Milan prépare un plan pour éviter de le voir filer à ce prix. Les dirigeants italiens sont prêts à offrir au joueur de 22 ans un contrat en or pour lui faire signer une prolongation de contrat et par la même occasion faire sauter cette clause libératoire pour avoir plus d’argent.