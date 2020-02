Le Real Madrid va tout mettre en œuvre pour faire signer Mbappé lors du prochain marché des transferts, mais des pistes de secours existent.

Il est de plus en plus clair que le Real Madrid semble prêt à tout tenter pour faire signer Mbappé lors du prochain marché des transferts, mais avoir le jeune champion du monde sera tellement compliqué qu’il semble plus raisonnable d’avoir des plans de secours au poste d’attaquant.

Une piste de secours

Dans cette optique, la presse espagnole affirme que le Real Madrid suit de très près la piste de Leroy Sané qui pourrait quitter Manchester City en juin alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat. Le joueur ne semble pas prêt à prolonger et voudrait tenter une nouvelle aventure.