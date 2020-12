Les dirigeants de Manchester United semblent avoir accepter l’idée de vendre Pogba.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba semble très loin d’une prolongation. Déjà, car le joueur ne souhaite pas signer un nouveau bail pour l’instant. Mais surtout, car Manchester United ne lui a toujours rien proposé. Et alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, un transfert semble déjà programmé.

Plus qu’un an de contrat…

C’est l’avis de plusieurs experts du mercato anglais. Malgré ses moyens, Manchester United ne prendra pas le risque de laisser filer un tel investissement, libre, en 2022. Le club mancunien, qui semble vouloir tourner la page Pogba devrait donc accepter l’idée de vendre son numéro 6 en fin de saison. La Juventus, le Real et le club de la capitale françaises seraient sur le coup.