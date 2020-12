L’OM aurait pu vendre plus de 20 millions d’euros deux joueurs l’été dernier.

L’Olympique de Marseille a vendu plusieurs joueurs lors du dernier mercato. Mais le club phocéen aurait pu enregistrer plusieurs autres départs. Des offres très intéressantes de plus de 20 millions d’euros avaient en effet été formulée par des clubs anglais pour Morgan Sanson et Duje Caleta-Car.

Des cotes qui baissent…

Mais alors que ces deux joueurs voulaient rester un an de plus à l’OM, le club les a laissé rester et a refusé ces belles rentrées financières. L’OM devrait le regretter au cours des prochains mois. Compte tenu du contexte économique actuel, mais surtout du niveau de Sanson et de Caleta-Car cette saison, notamment en Ligue des Champions, les clubs intéressés autrefois ont en effet fait machine-arrière. L’OM va devoir revoir ses prétentions à la baisse pour ses deux joueurs. Et le club s’en serait bien passé compte tenu de l’état de ses finances.