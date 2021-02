Voilà qu’on commence déjà à parler d’un licenciement de Domenech. Rien ne va plus au FC Nantes.

Rien ne va plus depuis quelques mois du côté du FC Nantes. Le club multiplie les mauvaises décisions et les supporters n’en peuvent plus de voir que Waldemar Kita ne semble pas décidé à céder la place. Car les Canaris pourraient encore être la risée de la France du foot dans les semaines à venir.

Déjà viré ?

Kita a surpris tout le monde en plaçant Domenech sur le banc de touche cet hiver, mais voilà qu’il envisagerait déjà très sérieusement de le licencier. Le technicien français n’aura pas créé l’effet escompté et la priorité est bien de sauver la place du club en Ligue 1.