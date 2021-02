McCourt commence à comprendre qu’il n’aura pas le prix qu’il veut pour l’OM et l’important pour lui est bien de vendre.

La situation est critique du côté de l’Olympique de Marseille et cela pèse forcément sur la valorisation du club alors que McCourt tente de le vendre au meilleur prix. Le propriétaire de l’OM ne serait plus très loin d’arrêter les frais de peur que la situation ne s’envenime encore plus.

Vendre vite ?

C’est la raison pour laquelle les rumeurs d’une vente du club sont de plus en plus fortes en ce moment et que l’on prête la volonté à McCourt de vendre le club le plus rapidement possible et même idéalement avant la fin de la saison. Le timing semble pourtant serré.