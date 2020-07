On reparle du FC Nantes pour Kevin Gameiro, mais le club du président Kita a-t-il vraiment les moyens ?

Les dirigeants du FC Nantes ont longtemps pensé à l’option Kevin Gameiro pour renforcer leur ligne offensive. L’attaquant français du FC Valence serait poussé vers la sortie cet été à en croire les informations de la presse espagnole. Mais le FC Nantes est-il pour autant une piste crédible ?

Nantes n’a pas les moyens

Cela semble peu probable. Gameiro touche un gros salaire en Espagne avec 3 millions d’euros par an. Un salaire qui est totalement hors de portée des finances nantaises. Et il est peu probable que le joueur fasse des efforts alors qu’il a 33 ans et pourrait donc signer son dernier contrat. D’autres clubs seront sans doute en mesure de mieux le payer.