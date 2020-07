Alors que de gros efforts financiers sont faits en Espagne pour la prolongation de Leo Messi, cela pourrait avoir un impact sur l’avenir de Neymar.

Le PSG semble avoir une certaine confiance au sujet de l’avenir de Neymar et donc de la prolongation de son contrat. La star brésilienne semble se sentir de mieux en mieux à Paris et pourrait accepter de signer un nouveau bail assez rapidement. On parle même d’une prolongation jusqu’en 2025.

Messi et Neymar dans la même équipe, c’est impossible

C’est sans doute Leo Messi qui pourrait peser sur son avenir. La star argentine discute d’une prolongation de contrat à plus de 50 millions d’euros par an et garder Messi pourrait pousser le club espagnol à limiter les autres grosses dépenses pour sa masse salariale…