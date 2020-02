Le Barça était bien sur la piste de Bruno Fernandes, mais a manqué de moyens pour faire une meilleure offre.

On dit beaucoup de choses sur les finances du Barça et sur le fait que le club catalan pourrait être contraint de faire de grosses économies dans les mois à venir. Le club espagnol a une masse salariale délirante et a beaucoup dépensé ces dernières années.

Un manque d’argent

Cela pourrait bien l’avoir empêché de boucler un transfert au mercato d’hiver. Les Catalans étaient bien sur la piste de Bruno Fernandes qui a quitté le Sporting Portugal pour rejoindre Manchester United. Mais c’est bien le manque d’argent qui a poussé le Barça à ne pas pouvoir faire une meilleure offre.