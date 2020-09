Le FC Barcelone a bien tout fait pour avoir Tonali dans ses rangs, mais l’argent n’a pas suffi pour les Catalans.

Il y a quelques jours, le grand espoir du football italien, Sandro Tonali, s’est engagé en faveur du Milan AC. Un choix fort du joueur qui rejoint une équipe qu’il rêvait de défendre et qui était de très loin sa grande priorité. Mais c’est aussi un gros échec pour le FC Barcelone.

Le Barça pas convaincant ?

Les Catalans ont tout fait pour faire signer Tonali notamment lors de l’hiver dernier. Ils étaient alors prêts à mettre plus de 60 millions d’euros sur la table pour le jeune Italien. Cela n’a pas suffi pour convaincre Brescia. Et cela donne encore plus de regrets quand on voit que le joueur a signé à Milan pour une somme nettement inférieure.