Même si les Girondins de Bordeaux n’ont pas de gros budget, le duo Roche/Gasset pourrait signer une belle recrue d’ici le 5 octobre.

A défaut d’avoir des moyens, les Girondins de Bordeaux ont des idées. Et du réseau. Ceux d’Alain Roche et surtout du coach, Jean-Louis Gasset. L’entraîneur pourrait en effet conduire un dossier intéressant et boucler une arrivée d’ici le 5 octobre.

Gasset, un habitué des jolis coups

Comme il l’a fait à Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset s’implique totalement dans le mercato. Et Bordeaux pourrait profiter de son savoir-faire et de son charisme pour convaincre un joueur de signer. Un profil prometteur ou expérimenté, à la recherche d’un nouveau projet, avec la perspective du prochain Euro… Tous les ingrédients sont là, Bordeaux se tient prêt à surprendre.