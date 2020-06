Si des clubs ont l’espoir de s’offrir les services de Ansu Fati, ils vont vite être douchés. Le joueur ne sera pas vendu.

Les dirigeants du FC Barcelone savent bien que le jeune Ansu Fati a marqué les esprits la saison dernière et qu’il pourrait être une cible de choix sur le marché des transferts. La presse étrangère affirme qu’il serait dans le viseur de Manchester United qui aurait les moyens de faire une offre de 150 millions.

La nouvelle star ?

Mais, même à ce tarif, les dirigeants catalans ne veulent pas entendre parler du départ de leur plus grand espoir. Le joueur va avoir de plus en plus de temps de jeu dans les mois qui viennent et il pourrait bien avoir le potentiel pour devenir la nouvelle star de l’équipe.