Avant de penser à faire venir de nouveaux joueurs, les dirigeants du FC Barcelone vont surtout devoir penser à en vendre.

On parle de plusieurs recrues pour les Catalans lors du prochain marché des transferts, mais avant d’accueillir de nouveaux joueurs, les dirigeants espagnols ont une autre priorité bien claire. Il faut avant tout faire le ménage et pousser plusieurs joueurs vers la sortie.

Vendre avant tout

Le Barça a besoin d’alléger sa masse salariale et de se séparer de joueurs qui n’entrent plus dans les plans de l’entraîneur et qui pèsent lourds sur les finances de la formation catalane. Dégraisser est la grande priorité et si l’opération est réussie alors le club pourra penser à accueillir un renfort.