Il va falloir recruter un attaquant majeur pour remplacer Luis Suarez et seules deux pistes semblent crédibles.

Luis Suarez n’est plus tout jeune et il va falloir recruter un attaquant lors du prochain marché des transferts estival. Il va falloir faire venir un joueur de premier plan capable de s’imposer rapidement comme un titulaire et de s’adapter au dispositif mis en place.

Un candidat moins crédible ?

Deux cibles majeures sont inscrites sur les tablettes de la formation espagnole. Le premier est la grande priorité : Lautaro Martinez. Le joueur de l’Inter Milan a une clause libératoire de 111 millions d’euros et une grosse marge de progression. Aubameyang est le second, mais son âge fait de lui un candidat moins crédible.