Manchester United serait prêt à demander une somme folle pour Pogba en juin et donc le pousser à aller au bout de son contrat.

Manchester United connaît les intentions de Paul Pogba et pourrait bien ne pas faciliter le départ du champion du monde l’été prochain. Le joueur n’aura pourtant plus qu’un an de contrat au mois de juin, mais al presse anglaise affirme que les Red Devils pourraient continuer d’exiger 175 millions d’euros pour son transfert.

Personne ne paiera ce prix

Ce serait une folie, car personne ne mettra une telle somme pour racheter sa dernière année de contrat. Cela pourrait contraindre Pogba à aller au bout de son contrat avec Manchester United pour profiter de sa liberté à l’été 2021. Et donc ne rien rapporter à Manchester.