Arsenal commence à évoquer un possible tarif pour le transfert de Aubameyang, mais les demandes des Gunners sont très élevées.

Aubameyang n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et les dirigeants d’Arsenal font donc tout leur possible pour le convaincre de prolonger. Mais le joueur ne serait pas très chaud et aurait des demandes salariales jugées trop élevées par les Gunners. Les discussions sont donc bloquées.

Un prix exagéré

Arsenal a évoqué un bon de sortie possible, mais à hauteur de 55 millions d’euros. Une demande totalement folle pour un joueur qui aura 31 ans dans quelques semaines et qui n’a plus qu’un an de contrat. S’il va au bout de son bail, Aubameyang pourrait bouger sans coûter un centime en juin 2021.