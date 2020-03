Arsenal fait son possible pour prolonger le contrat de Aubameyang, mais ne sera plus loin de lâcher l’affaire.

Aubameyang se pose de nombreuses questions au sujet de son avenir et le joueur semble avoir des demandes financières trop élevées pour les dirigeants d’Arsenal. Il pourrait donc partir en fin de saison et les dirigeants anglais sont à deux doigts de jeter l’éponge.

C’est beaucoup d’argent

Les Gunners pourraient en effet le laisser filer s’ils reçoivent une somme d’argent importante. Ils auraient fixé la barre à 55 millions d’euros ce qui est une somme très élevée compte tenu de l’âge du joueur. En juin il n’aura plus qu’un an de contrat et fêtera ses 31 ans.