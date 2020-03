Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund, pourrait être demandé l’été prochain lors du mercato.

Recruté par le Borussia Dortmund cet hiver lors du mercato, Erling Haaland pourrait déjà changer d’air lors de la prochaine intersaison. En effet, les dernières prestations de l’international norvégien ont fini de convaincre les plus grands clubs européens à son sujet.

Haaland déjà courtisé

Le Re al et la Juventus sont notamment très intéressés à l’idée de le recruter et auraient déjà transmis des offres à son entourage. Pas sûr néanmoins que Dortmund laisse filer son prodige, six mois seulement après son arrivée.