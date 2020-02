Coutinho sera sur le marché des transferts en juin, mais il faudra sans doute baisser son prix.

Il semble clair que Coutinho ne restera pas une saison de plus au Bayern Munich. Le joueur brésilien a alterné le bon et le moyen, mais les dirigeants bavarois estiment qu’il serait fou de mettre plus de 100 millions d’euros sur la table. Il devrait donc revenir en Liga en juin.

Baisser son prix

Mais sans doute pas pour très longtemps. Coutinho n’est pas désiré par les dirigeants espagnols et il va très vite être mis sur le marché. Mais il faudra sans doute baisser les exigences financières pour son transfert. Il sera sans doute difficile de recevoir des offres supérieures à 60 millions.