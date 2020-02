Les dirigeants du FC Barcelone vont être obligés de brader Philippe Coutinho l’été prochain.

Recrue la plus chère de l’histoire du FC Barcelone, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Le Barça l’a envoyé en prêt au Bayern Munich cette saison. Mais l’ancien joueur de Liverpool n’y arrive pas non plus en Bavière et les dirigeants allemands ne devraient pas lever l’option d’achat de 120 millions d’euros qu’ils avaient négocié avec le Barça l’été dernier.

Coutinho, un vrai boulet pour le Barça

Cela veut dire que le Barça, qui doit absolument vendre plusieurs joueurs avant le 30 juin prochain, va certainement brader Coutinho. Le Brésilien pourrait bien être vendu moins de 80 millions d’euros selon plusieurs sources. Pour rappel, le Barça l’avait acheté 160 millions d’euros en janvier 2018.