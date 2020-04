Chelsea aura de beaux moyens pour recruter un attaquant de premier ordre au marché des transferts et pense notamment à Aubameyang.

Aubameyang pourrait bien être très difficile à convaincre pour une prolongation à Arsenal et l’attaquant envisage de plus en plus sérieusement de changer d’air à un an de la fin de son contrat. Il pourrait bien ne pas manquer de propositions même si ses prétentions salariales sont très importantes.

Son expérience plaît.

Et Chelsea envisage très sérieusement de lui transmettre une offre. Les Blues auront de gros moyens pour se renforcer et l’une de leurs priorités est de faire venir un attaquant. Chelsea pense notamment à Moussa Dembelé, mais l’expérience de Aubameyang a ses partisans.