Pogba va tout faire pour quitter Manchester United en janvier et son agent pourrait bien mettre en place un chantage.

Paul Pogba est plus décidé que jamais à vivre une nouvelle expérience le plus rapidement possible. Il veut quitter Manchester United pour rejoindre Zidane avec qui il a déjà trouvé un accord. Et au-delà de mettre la pression en interne, son agent pourrit bien mettre en place un chantage.

Mino Raiola en action

En effet, Manchester United a fait de Haaland sa grande priorité du moment et le buteur norvégien est représenté par Mino Raiola qui est aussi l’agent de Pogba. L’agent veut bien tout mettre en œuvre pour le transfert de Haaland, mais uniquement s’il obtient un bon de sortie pour Pogba.