Arsenal aura de beaux moyens financiers pour s’activer lors du mercato hivernal et offrir des renforts à Arteta.

Arteta veut tout mettre en œuvre pour ramener Arsenal au sommet de la Premier League le plus rapidement possible. Le technicien espagnol a dressé une liste de joueurs qu’il aimerait faire venir à Londres et il devrait logiquement avoir de beaux moyens pour se renforcer.

Que va dire la Juve ?

Ainsi, il aurait notamment demandé à ses dirigeants de tout mettre en œuvre pour faire venir Adrien Rabiot qui serait à la recherche d’une solution pour quitter la Juventus Turin dès le mois de janvier. Mais reste à savoir si les dirigeants italiens sont prêts à lui ouvrir la porte.