Arsenal va être obligé de vendre son buteur Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat Pierre-Emerick Aubameyang va certainement quitter Arsenal cet été. Le buteur gabonais ne veut pas prolonger pour des raisons sportives. Mais financièrement, Arsenal, qui est touché par la crise du coronavirus ne peut pas lui offrir une revalorisation salariale.

Pas de prolongation

Les Gunners, qui ne veulent pas voir le joueur partir libre dans un an, vont donc certainement accepter de le vendre lors du prochain mercato. Et compte tenu de la conjoncture actuelle et de son statut contractuel, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être vendu beaucoup moins que prévu. Certains observateurs n’hésitent pas à parler d’un joueur bradé.