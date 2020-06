Monaco pourrait recevoir de belles offres pour Ben Yedder, mais ne serait pas vendeur.

Wissam Ben Yedder a fait une très grande saison pour son retour en Ligue 1 sous le maillot de l’AS Monaco. L’attaquant de l’équipe de France a confirmé qu’il avait un incroyable sens du but et qu’il pouvait être le leader de l’attaque. Mais certains commencent déjà à parler d’in possible transfert.

Les offres repoussées ?

En cas de départ, il pourrait rapporter près de 60 millions d’euros alors qu’il avait été payé 40 millions l’année dernière. Mais les dirigeants de l’AS Monaco n’auraient aucune intention de le voir partir cet été. Ils pourraient repousser toutes les offres et le garder au moins un an de plus.