FC Nantes : les futurs repreneurs ont déjà un problème de confiance

La Brigade Loire a publiquement exprimé ses réserves sur le projet de reprise porté par Paulo Tavares. Le départ espéré de la famille Kita ne vaut donc pas approbation automatique de ses successeurs potentiels. Pour les candidats, le prochain défi dépasse le montant du rachat. Il faudra expliquer comment ils comptent faire vivre le club.

Une vente peut être souhaitée sans que n’importe quel acheteur soit accepté. C’est le message adressé jeudi 1er octobre par la Brigade Loire au sujet du projet Phenix Sports Invest. Le groupe de supporters nantais a demandé des garanties et mis en cause plusieurs aspects du projet de reprise.

Ces critiques constituent la position d’une association de supporters, pas le résultat d’un contrôle financier indépendant. Elles ne permettent pas de conclure que le financement serait inexistant ou que la reprise serait condamnée. Elles montrent en revanche que les candidats ne bénéficieront pas nécessairement d’un accueil sans réserve.

📣 Le communiqué de la Brigade Loire ! pic.twitter.com/3Vhg8ia3QO — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) October 1, 2026

Le prix de vente ne répond pas à toutes les questions

Un accord avec l’actionnaire actuel ne suffirait pas à rassurer sur l’avenir du FC Nantes. Le prix payé pour les titres du club et les ressources disponibles pour financer son fonctionnement répondent à deux questions différentes. Une reprise doit aussi permettre de régler les dépenses courantes, absorber les pertes éventuelles et soutenir un projet sportif.

C’est sur ce deuxième volet que les explications deviennent déterminantes. Quels moyens resteraient disponibles après l’acquisition ? Quelle part proviendrait de fonds propres, de financements extérieurs ou de recettes futures ? Ces interrogations sont légitimes, sans que leur formulation établisse une anomalie.

Pour les candidats à la reprise, une présentation précise des engagements aurait donc davantage de valeur qu’une promesse générale d’ambition. Le club a besoin d’un propriétaire capable de durer, pas seulement d’un acquéreur capable de conclure une transaction.

Le rejet de Kita ne garantit aucun soutien

Le communiqué révèle aussi une difficulté politique. Les critiques dirigées depuis longtemps contre la famille Kita pourraient laisser penser qu’un changement de propriétaire suffirait à créer une union immédiate. La réaction de la Brigade Loire indique que cette adhésion devra se construire séparément.

Les futurs dirigeants, si la vente aboutit, auraient tout intérêt à clarifier rapidement leurs responsabilités et leur méthode. Qui déciderait du recrutement ? Avec quel budget ? Quels objectifs seraient financés sans dépendre d’une vente de joueurs encore hypothétique ? La confiance se jouerait sur ces réponses concrètes.

Il serait toutefois prématuré de présenter la contestation comme un obstacle juridique à la transaction. Les supporters ne se substituent ni aux parties qui négocient ni aux instances chargées d’examiner les comptes. Leur avertissement place simplement les repreneurs devant une exigence supplémentaire : démontrer que changer de propriétaire permettrait aussi de changer de fonctionnement.